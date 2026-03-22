２２日、大阪市内でシカの目撃情報が相次ぎました。シカは３月中旬には東大阪市でも目撃されています。 ゆっくりと外で出てきたシカ。お腹が空いていたのか、黙々と草を食べています。 大阪市内では２１日から鶴見区や都島区でシカの目撃が相次ぎました。大阪駅まで約２．５ｋｍの所まで近づいたシカは、３月中旬に東大阪市で目撃されたものと同じ個体とみられています。 ２２日は日曜日ということもあり、大勢の市民ら