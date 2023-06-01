ブレーブスカブス、ドジャースなどでプレーして通算１５７５安打、１８６本塁打を放ったジェーソン・ヘイワード外野手（３６）が２７日（日本時間２８日）、現役引退することを自身のインスタグラムで報告した。ヘイワードは自身のインスタグラムに「私が大好きだった野球をプレーする機会を与えてくださったみなさんに感謝します。すべてのチームメート、コーチ、スタッフ、トレーナー、メディア、職員、その他大勢の皆様。