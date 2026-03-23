路上で生まれた直後の子猫たちを発見し、緊急保護した投稿者さま。お家に連れ帰ると、先住犬たちの母性が大爆発！？あまりにも尊い光景は、SNS上で「みんなで子育てしてる感じが微笑ましいです」「守ってくれる人が大勢いて安心だね」「うわー可愛い光景！」といった声が寄せられています。 【動画：路上で『生まれた直後の子猫』を発見し保護→家に連れて帰ったら、先住犬が…『母性溢れる行動』】 路上で生まれた直後の