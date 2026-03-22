投資による資産形成を政府が後押ししている昨今では、株式投資にチャレンジする人も増えています。投資につきものの「リスク」を怖がる人もいますが、いくつかのポイントに気を配れば、成果を出せる可能性が高まるのです。投資経験豊富な経済評論家の塚崎公義氏が、初心者向けに解説します。株価の短期予測、投資初心者には「ほぼ無理」株価の短期的な変動は、予測が非常に困難です。投資初心者が「この株はもう少し値下がりしそう