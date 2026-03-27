東京・板橋区の路上でけんかを注意されたことに腹を立てタクシー運転手の男性をなぐり全治2年の大けがをさせたとして、男ら2人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者職業不詳の福田琉斗容疑者（24）ら2人は、去年12月、板橋区の路上でタクシー運転手の40代の男性の顔を殴りけがをさせた疑いが持たれています。男性は顎の骨を折るなどしたほか顔に全治2年の神経障害を負いました。警視庁によりますと、福田容疑者らは