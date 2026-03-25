世界約30カ国で2000店以上を展開。日本にも2015年に上陸し、全国で225店舗(2026年3月現在)を出店している台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」。そんな「ゴンチャ」より、“こころ、ときめく、香りのお茶。”がコンセプトの新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」がローンチされることになり、その発表会が都内にて行われた。【写真を見る】ストレートティーとフォームミルクを混ぜて楽しむ「ストロベリー＆ローズ ダー