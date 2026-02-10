¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û STPR½êÂ°¥°¥ëー¥×¤Î¤¹¤È¤×¤ê¡¢µ³»ÎX - Knight X -¡ÊÄÌ¾Î¡§µ³»ÎX¡Ë¡¢AMPTAKxCOLORS¡ÊÄÌ¾Î¡§AMPTAK¡Ë¡¢¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡ÊÄÌ¾Î¡§¤á¤Æ¤ª¤é¡Ë¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡ÊÄÌ¾Î¡§¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤¬¡¢2·î7¡¦8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ ¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£