徳川家康と石田三成の対立、裏切りと奇襲――私たちがよく知る「関ヶ原の戦い」は、どこまで史実なのか。 『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）の著者・高橋陽介は、江戸時代に編まれた軍記や後世の物語をいったん脇に置き、当時の書状や日記といった一次史料だけを読み直すことで、まったく異なる関ヶ原像を描き出す。 家康はすでに天下人だったのではないか。西軍の首謀者は石田三成ではなかったのではないか。