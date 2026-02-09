JR東日本のロゴJR東日本は9日、宇都宮線で8日深夜、2カ所で架線の切断があり、車両と設備の損傷が激しく、復旧作業に長時間がかかると明らかにした。宇都宮線の東京―小山間は上下線で始発から運転を見合わせた。再開の見込みは立っておらず、午前中は見合わせるとしている。宇都宮線と横須賀線をつなぐ湘南新宿ラインも午前中は運転を見合わせる。JR東日本によると、架線の切断があったのは、茨城県の古河駅と栃木県の野木駅