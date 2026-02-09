プレミアリーグ第25節が8日に行われ、MF遠藤航が所属するリヴァプールとマンチェスター・シティが対戦した。前節、ニューカッスルに快勝を収めた6位のリヴァプール。トップ4争いにおいてホームで勝ち点3獲得が重要となる中、難敵相手にリーグ連勝を目指した。その前節からはメンバー変更を行わず、遠藤は引き続きベンチスタートに。対して前節はトッテナム相手に2点差を守り切れずに痛恨のドローとなった2位のマン・Cだが、