女子パラレル大回転準々決勝で敗れたチェコのエステル・レデツカ＝リビーニョ（共同）8日のスノーボード女子パラレル大回転で3連覇を狙ったレデツカは5位でメダルも逃した。敗れた準々決勝を振り返り「一つの旗門だけターンの精度を欠いた。そこで可能性がなくなった。自分にがっかり」とため息をついた。2018年平昌五輪でアルペンスキーのスーパー大回転も制し、冬季の2競技で金メダルに輝く女子初の快挙を遂げた。今大会も12