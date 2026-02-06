【週刊ヤングマガジン 2026年11号】 2月9日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年11号」を本日2月9日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーでは、新感覚スローライフファンタジー「ドラゴンの胃でおやすみ」が連載スタート。巻中カラーには「だれでも抱けるキミが好き」と「妹は知っている」が