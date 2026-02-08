[2.8 エールディビジ第22節 AZ - アヤックス]今季リーグ戦初先発となったDF毎熊晟矢が負傷した。8日の第22節・アヤックス戦でスタメン入り。だが、前半39分に相手選手を追いかける際にバランスを崩して転倒し、右足を痛めた様子を見せた。毎熊は今シーズン開幕前の怪我で前半戦を欠場。今年1月に途中出場で実戦復帰を果たすと、2月3日の国内杯準々決勝・トゥエンテ戦で今シーズン公式戦初の先発入りとなっていた。そして今節