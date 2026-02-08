今季リーグ戦初スタメンのAZ毎熊晟矢、無念の負傷交代
[2.8 エールディビジ第22節 AZ - アヤックス]
今季リーグ戦初先発となったDF毎熊晟矢が負傷した。8日の第22節・アヤックス戦でスタメン入り。だが、前半39分に相手選手を追いかける際にバランスを崩して転倒し、右足を痛めた様子を見せた。
毎熊は今シーズン開幕前の怪我で前半戦を欠場。今年1月に途中出場で実戦復帰を果たすと、2月3日の国内杯準々決勝・トゥエンテ戦で今シーズン公式戦初の先発入りとなっていた。
そして今節、リーグ戦でも今シーズン初先発。序盤から攻守に動いていたが、前半39分に負傷。苦痛に顔をゆがめながらも、自らの足でピッチを後にした。
この試合では新加入DF市原吏音が初のベンチ入り。また、アヤックスにはDF板倉滉とDF冨安健洋がベンチ入りしている。
