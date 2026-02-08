ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で金メダルを獲得し、日本勢ワンツーに貢献した木村葵来（きら）＝ムラサキスポーツ＝。木村が１０歳の頃から知り合いで、岡山市南区のスノーボードショップ「ＢＲＩＤＧＥＰＯＲＴ」を経営する阿部好広さんが８日、スポーツ報知の取材に応じ、人柄をたたえた。阿部さんは試合前にはＬＩＮＥで「葵来らしく頑張って」「頑張ります」というやり取りをしたことも明か