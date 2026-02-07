日本国内のBYD正規ディーラーは49店舗におよぶ（2026年1月現在）。日本にも中国車が浸透しつつあるのか。自動車業界に詳しいマーケティング／ブランディングコンサルタントの山崎明さんは「もはや『中国車』として一括りで見るのは間違いだ。中国自動車メーカーのいくつかは世界で通用するメーカーになっていく。その最有力候補がBYDだ」という――。■「中国車」と一括りにするのは間違い中国車というと、電気自動車（BEV）を思い