東京建物は、「voco Bangkok Siam」を2029年夏に開業する。バンコク・サイアムエリアに位置し、東京建物にとってタイで初めてのホテル開発事業となる。運営はIHGホテルズ＆リゾーツのタイ現地法人が担い、東京建物とタイのデベロッパーSCXが共同で開発を進める。建物は鉄筋コンクリート造の地上29階建てで、客室は350室を設ける。ローカルの要素を取り入れたデザインを採用する。館内にはオールデイダイニング、バー、バンコクの街