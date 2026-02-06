【ゼブラ 筆記具】 実施中 多機能ペン「シャーボX」 【拡大画像へ】 Amazonにて、ゼブラの筆記具がセール価格で販売されている。 セールの対象となっているのは、ジェルボールペン「サラサクリップ」のライトグリーン10本セットや、多機能ペン「シャーボX」など。多機能ボールペン「ブレン2+S」のスヌーピーデザインや、シャ&#1254