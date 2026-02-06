阪神・佐藤輝明内野手（26）が6日、昨年末に小児がんの支援団体に400万円の寄付を行ったことを発表した。佐藤輝は23年から「公益財団法人ゴールドリボン・ネットワーク」に公式戦での本塁打1本につき10万円を寄付。23年は240万円（24本）、24年は160万円（16本）を寄付しており、3年間で総額は800万円となった。この社会貢献活動が認められ、昨オフには球団制定の若林忠志賞も受賞。今年も活動を継続し、目標の50本塁打で5