バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts 合体13号」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月6日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「S.H.Figuarts 合体13号」(9,900円)『ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人』に登場する「合体13号」がS.H.Figuartsに登場。「孫悟空」、「ベジータ」、「トラン