2025年、その機能性の優位さからゼロトルクパターが急激に台頭した。しかし一方で「ハンドファーストな構えを強いられる」「アドレスのシャフトの向きに違和感がある」という声も根強い。 そこにオデッセイが用意した新たな〝解〞が「Square 2 Square TRI-HOT」だ。〝シャフトの傾きがない〞ゼロトルクが、構えやすさと打ちやすさを両立。ゼロトルク旋風の第2章がここからはじまる。 Square