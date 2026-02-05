大分市内の書道愛好家が描いた力作117点が一堂に揃った作品展が、県立美術館で開かれています。 【写真を見る】美術協会書道部会による作品展力作117点を展示大分 この書道展は、県美術協会書道部会大分支部が毎年この時期に開催しています。会場の県立美術館には大分市内の書道愛好家が手がけた117点の力作が展示されています。 詩や和歌などを引用して自らの思いを漢字やかな、調和体で表現した作品を来場者がじっくりと