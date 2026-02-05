公立高校入試の1次募集の中間志願倍率が発表されました。一般選抜と特色選抜、ともに同じ日に試験が行われる1次募集では全日制の平均志願倍率が0.84倍となりました。今年、入学願書の提出が初めてオンライン化した公立高校入試。３月4日に試験が行われる1次募集には、一般選抜と部活動の成績なども点数化して配点する特色選抜があり、同じ学校であれば併願可能です。一般選抜と特色選抜を合わせた全日制全体の募集定員が6268人だっ