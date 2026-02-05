プロ野球・巨人の増田大輝選手がケガにより、侍ジャパンサポートメンバーから外れました。増田選手は3日に中山礼都選手らと共にサポートメンバーに選出されていました。22日、23日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」(対 ソフトバンク)で侍ジャパンのユニホームを着用して出場する予定でした。しかし休養日の4日、外出先で転倒して頭部を打ち、裂傷を負った増田選手は宮崎市内の病院で縫合処置をしました。負傷箇所以外に