高卒4年目、中川のパンチ力ある打撃が注目されている（C）産経新聞社優勝に向かう阪神で新たに出てきた若虎の打撃に注目が高まっている。高卒4年目捕手の中川勇斗は8月7日の中日戦（バンテリン）に「5番・左翼」としてプロ初の5番として出場すると、0−1で迎えた2回1死の第1打席。ルーキー左腕、金丸夢斗の投じた初球、外角高めの150キロを広いバンテリンドームの左翼席中段に放り込んだ。【プロ野球解説】阪神佐藤が29号HR「