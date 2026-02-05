NISAは「少額からでも意味がある」と言われる一方で、「実際はいくら積み立てればいいのか分からない」と感じる人も少なくないでしょう。特に年収400万円前後の会社員の場合、生活費や将来の備えとのバランスを考えると、無理のない金額設定が重要になります。 本記事では、NISAの仕組みを簡単に整理したうえで、実際の利用者データを基に、年収400万円の会社員が積み立てを考える際の目安を整理します。 NISA