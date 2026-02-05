第1クォーターだけで桃園のチュンシアンに15得点を奪われる 2月4日、琉球ゴールデンキングスが『東アジアスーパーリーグ（EASL）』の第5戦で桃園パウイアン・パイロッツとホームで対戦した。琉球の先発は崎濱秀斗、荒川颯、デイミアン・ドットソン、ジャック・クーリー、アレックス・カークの5人。琉球は桶谷大ヘッドコーチが「出だしで69番に超ソフトな