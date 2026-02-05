退職代行サービス「モームリ」をめぐる弁護士法違反事件で、警視庁は、モームリ側に違法な紹介料を支払い、依頼者の斡旋を受けたとして弁護士2人を書類送検する方針を固めた。「モームリ」の運営会社社長、谷本慎二容疑者（37）と妻の志織容疑者（31）が、報酬目的で依頼者を弁護士に斡旋したとして、弁護士法違反の疑いで逮捕された。警視庁によるとモームリ側は、依頼者を1人紹介するごとに、弁護士側から、1万6500円を受け取っ