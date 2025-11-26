弁護士法違反の疑いが浮上している退職代行モームリの運営会社が、内部通報した元社員に対して2200万円超の損害賠償を求める訴訟を起こした。ビジネスコンサルタントの新田龍さんが渦中の元社員に話を聞いた――。（第2回／全2回）写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kuppa_rock■3年で業界トップ、その急成長の裏側には…2025年10月下旬、警視庁が退職代行「モームリ」を運営するアルバトロス