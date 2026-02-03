「働くお姉さん」より椿野ゆうこさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、現役で気象予報士としても働く椿野ゆうこさんが登場。また「NEXT推しガール！」では永江梨乃さん、「推しメンFile」では新納直さんがグラビアを披露している。 「NEXT推しガール！」より永江