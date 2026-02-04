中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月4日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は4日の記者会見で、パナマ運河の港湾運営権を巡る香港企業の契約をパナマの最高裁判所が違憲としたことに、米政権関係者が歓迎の意向を示したとの報道に関し「運河の独占をもくろんでいるのは誰なのか、国際社会の誰の目にも明らかである」と表明した。林氏は次のように述べた。中国はパナマ最高裁の判決に対する見解を既に