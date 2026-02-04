すかいらーくレストランツが運営するジョナサンは、2026年2月5日から、ハーゲンダッツを使用した「いちご×チョコスイーツ」フェア、春の先取りメニューをラインアップする「春の彩りDining」フェアを開始する。いずれも、モーニング時間帯は開催しない。※記事中の価格はいずれも税込表記。【フェアメニューの画像はこちら】高さ30cm超えのデラックスパフェやけずりバターとアイスをのせた背徳のパンケーキ、鹿児島もち豚と春野菜