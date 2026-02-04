【ジョナサン】高さ30cm超えのDXパフェなど、ハーゲンダッツを使用した「いちご×チョコスイーツ」フェア開催/春の先取りメニュー「春の彩りDining」フェアも

すかいらーくレストランツが運営するジョナサンは、2026年2月5日から、ハーゲンダッツを使用した「いちご×チョコスイーツ」フェア、春の先取りメニューをラインアップする「春の彩りDining」フェアを開始する。いずれも、モーニング時間帯は開催しない。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【フェアメニューの画像はこちら】高さ30cm超えのデラックスパフェやけずりバターとアイスをのせた背徳のパンケーキ、鹿児島もち豚と春野菜を使ったお膳メニューなど

〈「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェア 概要〉

「ジョナサン meets ハーゲンダッツ」フェアは、2026年2月5日〜2026年4月15日の間、ジョナサン全店で開催する。高さ30cm超えのデラックスパフェのほか、ハートカットのいちごをちりばめたスイーツなどをラインアップする。

◆「ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX(デラックス)」1,759円

濃厚なハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム3個と甘酸っぱいいちごを何層にも重ねたスペシャルなパフェ。

◆「ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ」1,209円

濃厚なハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム2個を使った。ハートカットのいちごをトッピングし、可愛い見た目のパフェに仕立てている。

【ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ/DXの中身】

ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム･クラシックショコラ･フレッシュいちご･アーモンド･チョコソース･ホイップクリーム･ミックスベリー･いちごゼリー･カスタードクリーム･スポンジケーキ･ラズベリーソース･アロエ

◆「ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー」879円

自家製プリンの甘さと濃厚なチョコがマッチしたチョコサンデー。トッピングにはハートカットしたいちごをのせた。

【サンデーの中身】

ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム･自家製プリン･フレッシュいちご･コーンフレーク･アーモンド･チョコソース･ホイップクリーム･カスタードクリーム･ミックスベリー･ラズベリーソース･いちごゼリー

◆「ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ」989円

ふんわり焼き上げたパンケーキの上に、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームとたっぷりと削ったバターをのせた。トッピングにはハートカットしたいちごをのせた。

ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ

◆「ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ」879円

いちごのミルフィーユにハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームを添え、チョコソースとハートカットしたいちごで仕上げた。

◆「ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ」659円

ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームを使ったミニパルフェに、ハートカットしたいちごをのせた。

◆「ハーゲンダッツ･ノセテミターノ」659円

バスクチーズケーキの上に、ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリームをのせた。

◆「ハーゲンダッツ ミルクチョコレートアイスクリーム」439円

【バレンタイン期間はドリンクバーが税込109円に】

2月5日〜2月15日までの間、対象スイーツの注文で、ドリンクバーが109円になる、「スイーツ&ドリンクバーセット」のクーポンを配信する。

ドリンクバー単品の通常価格384円→特別価格109円

2月5日〜2月15日はドリンクバーが税込109円

〈「春の彩りDining」フェア 概要〉

また、2月5日から「春の彩りDining」フェアを開催する。春野菜などを使い、春をイメージした商品をラインアップする。

◆鹿児島もち豚と春野菜蒸し膳

セット:1,869円、単品:1,539円

旨みの強い「鹿児島もち豚」と、菜の花･たけのこなどの春野菜をせいろで蒸し上げた。余分な脂を落としながら、素材の甘みを引き出したヘルシーで満足感のあるお膳。胡桃だれと柚子ぽん酢の2種のたれが付いてくる。

セットは、「とろサーモンの小付」または「かにクリーミーコロッケ」から選べる。

◆とろサーモン･ポテト･大葉のドリア

菜の花のミモザサラダセット:1,429円、単品:1,099円

脂の乗ったアトランティックサーモンの希少部位「背とろ」を使用し、濃厚なホワイトソースに爽やかな大葉ソースがアクセントになった、春らしい軽やかなドリアに仕立てた。

とろサーモン･ポテト･大葉のドリア+菜の花のミモザサラダ

◆とろサーモンと本まぐろ、釜揚げしらすの三色丼(みそ汁･惣菜つき)

1,539円

濃厚な旨みの「本まぐろ」、口の中でとろける「サーモン」、ふっくらとした「釜揚げしらす」を一度に味わえる。中央の卵黄を絡めることで、まろやかなコクが楽しめる。

◆あさりとたっぷり野菜の鶏白湯チャウダーラーメン

揚げ餃子のトリコロールセット:1,429円、単品:1,099円

約1年ぶりに復活した、鶏白湯とあさりを組み合わせた洋風ラーメン。濃厚な鶏白湯スープに、あさりの旨みが溶け込んだ、クリーミーで優しい味わいが特徴。

