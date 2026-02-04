ブルックリン・ネッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年2月4日（水）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 109 - 125 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのブルックリン・ネッツ対ロサンゼルス・レイカーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリー