プレミアリーグで首位を快走するアーセナルに、今季最大級の衝撃が走った。29歳のスペイン代表MFミケル・メリーノが右足の骨折により長期離脱を強いられることが判明したのだ。ミケル・アルテタ監督は会見で全治4か月との見通しを示唆。優勝争いが佳境を迎える重要な局面で中盤の要を失う、あまりにも痛いアクシデントとなった。『METRO』が伝えている。この負傷について、メリーノの父がスペインのラジオ局『Cadena SER』に出演し