〈【衆院選予測2026】参政党“7倍超増”予測に納得＆懸念のネット賛否「既成政党にどれだけ絶望してるかの裏返し」「変なのが出てこないか心配」〉から続く高市早苗総理の電撃解散により実施される衆院選で、野党各党の動向に注目が集まっている。「週刊文春」が政治広報システム研究所代表の久保田正志氏と共に、全選挙区の情勢分析をもとに1月下旬に行った選挙予測によれば、国民民主党は現有議席と同じ27議席に留まる一方、参