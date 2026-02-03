バルセロナは2日、ブラジル代表FWラフィーニャの右内転筋に違和感が認められたことを発表した。大事を取り、3日に敵地で行われるコパ・デル・レイ準々決勝のアルバセテ(2部)戦は欠場。回復期間は約1週間だという。ラフィーニャは今季ここまで公式戦22試合に出場し、13ゴール5アシストの活躍を見せていた。