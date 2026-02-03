篠田麻里子が、自身のYouTubeチャンネルに「【AKB48】20周年ライブリハ当日までドキドキのリハの裏側に密着」を1月30日に更新した。 （関連：【画像】まだまだアイドルな篠田麻里子） 昨年12月に日本武道館で行われた、AKB48の20周年コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 ～あの頃、青春でした。これから、青春です～』に出演した篠田。リハーサルではまず、「大声ダイヤモ