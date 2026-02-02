タレントの香取慎吾（49）が1月31日、49歳の誕生日を迎えInstagramで生配信を実施。ファンから寄せられたコメントを読み上げる中、一時中断するハプニングが発生し、話題になっている。【映像】香取慎吾が生配信を一時中断する様子（動画あり）この日、感謝の思いを伝えながらファンとの交流を楽しんだ香取。「香取慎吾さん、今年もお誕生日やってきました。皆さんのおかげで幸せなことにとても忙しく歳を重ねることができてい