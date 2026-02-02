TBS系ドラマ『リブート』(毎週日曜21:00〜)の第1話が、TVerでの8日間(1月18日〜25日)の再生数486万を突破し、歴代最高記録を更新した。『リブート』主演の鈴木亮平これまでTVerで配信した全ドラマの第1話における配信開始後8日間再生数の歴代最高記録は、『海のはじまり』(2024年7月クール・フジテレビ系)の462万で、1年6カ月ぶりの記録更新となった。そして2月1日までの集計では600万を突破した。『リブート』は、妻を亡くした善