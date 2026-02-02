猫の代表的な鳴き声といえば「ミャオ」だが、これは人間とのコミュニケーションでしか使われないとご存知だろうか？実は、猫はシチュエーションに応じて鳴き声を自在に操っている。「ミャオ」はある意図を持って、人間の赤ちゃんに似せているというのだ。普段何気なく聞いている、「ミャオ」の秘密を解き明かす。※本稿は、動物行動学博士のサラ・ブラウン著、清水由貴子訳『ネコの言葉を科学する』（草思社）の一部を抜粋・編集し