5人の子供全員が「年子」という壮絶な育児環境にありながら、その疲れを一切感じさせない27歳ママの驚きの美貌に注目が集まっている。【映像】53歳夫の顔＆5人の子供達2月1日に放送されたABEMA『秘密のママ園』シーズン2では、福岡県久留米市で暮らす一家に密着。53歳の夫・たかひこさんと27歳の妻・じゅりさんという「26歳差夫婦」が登場した。中でも視聴者を驚かせたのは、2歳から7歳まで5人の年子を育てているとは思えない