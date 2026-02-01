見るからにスポーティセダンなフロントマスクが印象的2026年1月8日、レクサスはコンパクトFRスポーツセダン「IS」の大幅改良を実施しました。同時に特別仕様車も発表されたIS。その後のユーザーから寄せられた反響について、首都圏のレクサスディーラーに問い合わせてみました。初代ISは、日本仕様では「アルテッツァ」として販売され、1998年10月にデビューしました。【画像】超カッコいい！ これがレクサス新型「IS」で