JR仙石線の宮城野原駅＝1月、仙台市JR東日本が、プロ野球楽天の本拠地球場の最寄り駅として知られるJR仙石線宮城野原駅（仙台市）で採用している「球団歌」の発車メロディーを廃止する方針を決めたことが1日、同社への取材で分かった。乗務員不足で3月に仙石線でワンマン運転が導入され、ホームのボタンを押す車掌が不在となるためで、ファンからは惜しむ声が上がる。宮城野原駅は「楽天モバイル最強パーク宮城」から徒歩5分。