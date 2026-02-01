中国の新疆ウイグル自治区の可可托海（コクトカイ）で先日、スキーをしていた女性観光客がユキヒョウと自撮りをした直後、襲われ、顔面を噛まれて血まみれになった。その後、ユキヒョウは３５頭の羊を殺し、捕獲された。香港メディア・星島日報が先日、報じた。中国本土ではこれまでユキヒョウが人間を襲った事例は報告されていないという。可可托海の職員は、寒さのため餌を求めてユキヒョウが居住エリアに近づいた可能性があ