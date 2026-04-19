仕事仲間に「6階には何があるのか」と尋ねただけなのに「行っちゃった？大丈夫だった？」と心配される。一体何があるの…!?【漫画】『バイト先でゾッとした話』を読む商業施設内のスーパーで働いていたときの実体験をもとにした、じわりと恐怖が迫るエピソードがある。従業員用エレベーターに存在する“6階”。誰もが知っているのに、誰も詳しく語ろうとしないそのフロアに、退屈健(@taikutsu1)さんは足を踏み入れてしまう。退屈さ