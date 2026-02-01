「ATMで10万円を引き出したら、なぜか1枚だけ違う札が混じっていた」 そんな投稿がSNSで話題になりました。10万円を下ろしたら千円札が1枚混ざっていたというものです。10万円を下ろせば、通常は1万円札が10枚出てくるはずです。 そのため「そんなこと、本当に起こるの？」と疑問に思った人もいることでしょう。結論から言うと、基本的には起こりません。しかし、ATMは機械であるため絶対にありえないとは言えないことも