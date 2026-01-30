ABEMA（アベマ）は30日、DAZN（ダゾーン」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」の価格改定を発表した。2026年1月30日（金）より、月額料金がこれまでの4,200円（税込）から3,800円（税込）となった。「ABEMA de DAZN」価格改定概要【月額プラン】4,200円／月→3,800円／月（※新料金）【年額プラン／一括払い】32,000円／年→30,000円／年（※新料金）【年額プラン／月々払い】3,200円／月→3,000円／月（※新料金）