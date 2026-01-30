2月1日に迫った別府大分毎日マラソン。かつて優勝者を輩出した名門「日本製鉄大分」から20年ぶりに4人の選手が出場します。 【写真を見る】【別大毎日マラソン】かつての名門「日本製鉄大分」から4選手エントリー20年ぶりの「復活」へ大きな一歩 大会直前、入念に調整するのは日本製鉄大分の陸上部の4人で、チームとして別大マラソンに出走するのはおよそ20年ぶりです。OBで市民ランナーとして走っていた中