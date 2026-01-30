2月1日に迫った別府大分毎日マラソン。かつて優勝者を輩出した名門「日本製鉄大分」から20年ぶりに4人の選手が出場します。

【写真を見る】【別大毎日マラソン】かつての名門「日本製鉄大分」から4選手エントリー 20年ぶりの「復活」へ大きな一歩

大会直前、入念に調整するのは日本製鉄大分の陸上部の4人で、チームとして別大マラソンに出走するのはおよそ20年ぶりです。OBで市民ランナーとして走っていた中村清さん（52）が去年9月、監督に就任。部を復活させる第一歩に地元の大会を選びました。

（日本製鉄大分陸上部・中村清監督）「25年ぶりに日本製鉄の陸上部に戻りました。大分で開催される大きな大会なので、陸上部としてこの大会を目指して走ることを決めました」

かつて「新日鉄大分」の名前で知られ、優勝2回を誇る西村義弘さんを輩出。所属選手が県内トップに送られる池中杯を何度も獲得しましたが、近年は活動が停滞し、マラソンからは遠ざかっていました。

（中村清監督）「西村さんからも激励の言葉がありまして、『頑張ってこい！応援してるよ！』と言われました。今回は最初の一歩なのでまず全員完走、5年後に大分県内1番、池中杯を取るという目標をたてています」

部員の中でも最年少、今シーズン加入した安部さんは鶴崎工業高校時代、駅伝の県大会で区間賞をとった実力者。初めての別大に胸を躍らせています。

（安部優斗さん）「1人でやるより、みんなでやった方が楽しいと思って入りました。みんなにも力をもらいながら、力を出しつくそうと思います」

大会当日は選手名を書いたのぼり旗22本が選手を後押しします。

2026別府大分毎日マラソンは1日、大分市高崎山・うみたまご前を正午にスタートします。